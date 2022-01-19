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Erotik fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss bu defa çıplak fotoğraf paylaştı

19.01.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, geçtiğimiz günlerde OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını söyledi. Gözyaşları içinde duruma sitem eden Lottie Moss, bu defa kendisi Instagram hesabından tamamen çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Erotik fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss bu defa çıplak fotoğraf paylaştı

İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı sözyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

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23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyleyerek, fotoğrafı sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini söylemişti.
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OnlyFans'ta bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, bu şekilde hatrı sayılır bir servete ulaştı.

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Instagram'da 420 bin takipçisi olan ünlü model, bu defa çıplak fotoğrafını satmayıp, Instagram takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

Moss'un fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Lottie Moss
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