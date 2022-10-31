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Erotik giyimi ve flörtöz tavırları başına bela oldu! Yasağı bittikten 3 gün sonra yeniden kovuldu

31.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch'te kısa sürede geniş bir kitle edinen ve Kyootbot kullanıcı adıyla bilinen genç kadının, yakın zamanda yaptığı bir şaka sebebiyle, Twitch hesabı askıya alındı. Yasağı yeni biten genç kadın, siteye döner dönmez yeni bir ceza alarak gündem oldu.

Erotik giyimi ve flörtöz tavırları başına bela oldu! Yasağı bittikten 3 gün sonra yeniden kovuldu

Daha önce site kurallarına uymayan erotik giyim tarzı nedeniyle de hesabı askıya alınan Kyootbot, takipçilerini erotik içerikler paylaştığı yetişkin içerik platformu hesabına yönlendirdiği düşünülen bir bağlantı paylaştı. Ancak bağlantıya tıklandığında, genç kadının hesabı değil bir patlıcan fotoğrafı görülüyordu.

DÖNER DÖNMEZ YENİ CEZA

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Ne yazık ki bu müstehcen şaka, Kyootbot'un hesabının yeniden askıya alınmasına neden oldu. 3 gün süren cezası sonlanınca yayınlarına devam etmek için geri dönen genç kadın, döner dönmez yeni bir ceza aldı ve tekrar hesabından oldu.

BİBER FOTOĞRAFIYDI

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Site tarafından gönderilen bir e-posta, genç kadının yayın başlığında veya biyografisinde müstehcenlik barındırması sebebiyle ceza aldığını gösteriyordu. Kyootbot, bunun sebebinin paylaştığı bir linkte bulunan jalapeno biber görüntüsü olabileceğini düşündü.

FLÖRT EDİYOR

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Genç kadın aldığı son cezayla tam 3 kez Twitch hesabının askıya alınmasına neden oldu. Takipçileri bunun sebebinin onun yayınlara iç çamaşırlarıyla katılması ve yayın esnasında takipçileriyle sık sık flört etmesi olabileceğini savundu.

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