''Erotik içeriklerim yüzünden ailem tarafından reddedildim. Oysa ayda sadece 2 kez...''

Popüler bir yetişkin içerik üretici olan Sky Bri, seks sahnelerini nadiren çekmesine rağmen, dindar ailesinin bu sektörde çalışmaya başladığı haberlerine kötü tepki verdiğini anlattı.

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Sky Bri, yetişkin endüstrisinde yalnızca bir yıl önce başlasa da, kısa sürede birçok sosyal medya platformunda yüzbinlerce takipçi edindi. 23 yaşındaki ABD'li genç kadın katıldığı bir podcast programında kendisine ailesinin işine ne tepki verdiği sorulunca, yaşadıklarını anlattı.

REDDETTİLER

Annesinin kendisini desteklediğini ancak ailesinin geri kalanı tarafından resmen reddedildiğini açıklayan Bri, “Süper Hristiyanlar, çok dindarlar. Onlarla aramdaki bu durumu çözmeye istekliyim ama şu anda bunu anlamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

''AYDA SADECE 2 KEZ''

Ailesinin yetişkin kariyerine aşırı tepki vermesine rağmen, Sky, ne sıklıkta çekim yaptığı sorulduğunda seks sahneleri çekmenin hayatının ayrılmaz bir parçası bile olmadığını söyledi. Ayda iki kez seks sahnesi çektiğini söyleyen genç kadın, “Kelimenin tam anlamıyla ayda iki kez seks kaseti çekiyorum. İnsanlar ben seks delisi bir kadınmışım gibi davranıyorlar. Aslında ben sadece aşk istiyorum.” diye konuştu.

SEKTÖRDEN AYRILMAK İSTİYOR

Yetişkin içerik üreticisi, yakın gelecekte yetişkin endüstrisinden uzaklaşma arzusu olduğunu belirtti. "Önümüzdeki birkaç yıl içinde seks işçiliğinden emekli olmak, San Diego'ya taşınmak, iki çocuk ve bir de köpek sahibi olmak istiyorum" dedi.



