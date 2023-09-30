Erotik klibi olay olmuştu! Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"

Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise erotik sahnelerin yer aldığı klibi ile dikkat çekti. Şarkının klip çekiminden pozlarını paylaşan ünlü isim, gerçek aşkını anlattı.

"GERÇEK AŞKI TATIĞIM İLK ADAM"

Şarkının aslında gerçek aşkı tattığı adam için yazıldığını ifade eden Hadise paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"Yeni şarkımın adının 'Sevmiyo' olduğuna bakmayın. Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim.

Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi. 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım. Bana hiç aşık oldun mu diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım.

Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor."

"FOTOĞRAFLARIMI DAHİ SİLMEDİM"

"Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam. Ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım. Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte 'Sevmiyo' o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazıldı."

"Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım. Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi. Sevmekten yorulup dinlenmek gibi. Hem korkup, hem delicesine istemek gibi. Aşk gibi. Sıcak bir yaz gibi."

