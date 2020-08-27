Erotik mesajlar sağlık sorunlarına yol açıyor!

Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, gittikçe kullanımı artan internetten cinsel içerikli yazışmalara ilişkin uyarılarda bulundu. Birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini aktaran Prof. Dr. Hattat, “Böyle ilişkilerde karşılıklı uyum, aynı ortamı paylaşma ve tensel beraberlik gibi cinsel ilişkinin belirleyici özellikleri bulunmuyor. Bu özellikler sadece gerçek bir partnerle olan cinsel beraberliklerde mümkün oluyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmaya göre dünyada 69.7 milyon kişi interneti cinsel aktiviteler için kullanıyor. Bunlar arasında cinsel sohbet, tartışma forumları ve pornografik resim- film gibi içerikler var. Araştırmalar, içe dönük, kendini ortaya koymada zorlanan, sosyal fobileri olan ve eleştiriye karşı hassas olan kişilerin internet ortamında daha rahat ettiklerini gösteriyor” dedi.

'CİNSEL SORUNLARI GİZLİYOR'

Prof. Dr. Halim Hattat, “Cinsel sorunları olan kişilerde sanaldan yazışmak performans endişesini azaltıyor. Daha rahat iletişim kurmayı sağlıyor, sorunları saklıyor. Problemleri olanlar internet ortamının sağladığı görünmezlik duvarları sayesinde kendilerini daha kolay ifade edebiliyor. Yine eşleriyle cinsel istek ve arzularını paylaşamayan, iletişim kuramayan, keyif veren davranışları eşiyle yaşayamayanlar için de sanal ortam rahatlık getiriyor. Uzun ilişkilerde cinsel ilişki sıklığı doğal bir düşüş gösterebiliyor. Bu nedenle ilişkisinde mutsuz olan, yenilik arayan veya cinsel cazibesini yitirdiğini düşünenler de bu tip ilişkilere rağbet ediyor” diye konuştu.