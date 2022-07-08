Erotik paylaşımlarla para kazanıyorlar! Ebru Polat da Onlyfans'a girdi

Bir süredir tüm dünyayı OnlyFans rüzgarları kasıp kavuruyor. Kullanıcıların ürettikleri erotik içeriklerle para kazandıkları bir platform olan Onlyfans'a Türk ünlüler de ilgi duymaya başladı. Bu platformdaki abone sayısı, pandemi sürecinde 20 milyondan 120 milyona fırlayarak müthiş bir büyüme sağladı.

Bella Thorne, OnlyFans hesabı açtıktan sonra ilk 24 saatinde bir milyon dolar kazanmıştı.

EBRU POLAT YATAKTAN PAYLAŞTI

Ebru Polat da siteyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor olacak ki yatağından bir paylaşım yaparak Onlyfans'a girdiği müjdeledi.

Kısacık şortuyla uzandığı yatağında vücudubu sergileyen Polat, paylaşımına "Bak bakayım shop var mı?" yazdı.



