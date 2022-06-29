Erotik pozları olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü tangalı ayna pozuyla yürek hoplattı

Kısmetse Olur yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Cansel Çördük, özel hayatıyla ilgili verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallayan Çördük, son olarak tangalı kostümüyle ayna pozu vererek olay yarattı.

EROTİK VİDEOSU OLAY OLMUŞTU

Artık hayatını Amerika'da geçiren güzel yarışmacı Cansel Çördük'ün geçtiğimiz haftalarda FBG Goat isimli bir rapçiyle yayınlanan erotik videosu adeta olay olmuştu.

O rapçiyle öpüştüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Cansel Çördük'e birçok takipçisi tepki göstermişti.

TANGALI AYNA POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Instagram hesabından cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Cansel Çördük, hikayeler kısmından yaptığı tangalı paylaşımıyla olay yarattı.

Tangalı kostümüyle ayna önünde videosunu çeken ve daha sonrasında arkasını dönüp kalçalarını gösteren Cansel Çördük, düzgün fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çekti.





