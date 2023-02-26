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Erotik pozları tepki çeken Cansel Çördük isyan etti! "Müslümanlığımı, ülkeme sevgimi sorgulamak...

26.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası çekimlerinden pozları paylaşan Kısmetse Olur eski yarışmacısı sosyal medyada dikkat çekmişti. Kısmetse Olur Cansel daha sonra da tangalı pozlarını paylaşınca büyük tepki gördü. Cansel Çördük tepkilerden sonra isyan etti.

Erotik pozları tepki çeken Cansel Çördük isyan etti! "Müslümanlığımı, ülkeme sevgimi sorgulamak...

Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminden bir süre sonra çekimlerinden erotik pozlar paylaşan eski yarışmacı Cansel Çördük gündem olmuştu.

Yurt dışına yerleşen ve her paylaşımıyla ayrı olay olan Cansel Çördük paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak tangalı pozlarını paylaşan Kısmetse Olur Cansel büyük tepki çekti.

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Cansel Çördük'ün müstehcen paylaşımı sonrası fotoğrafa binlerce eleştiri mesajı geldi. Eski yarışmacı ise dayanamayıp isyan etti.

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"AĞLAMA ATAKLARINA GİRDİM"

Kısmetse Olur Cansel paylaşımında "Depremin ilk 3 günü dünyanın başka bir ucunda olmama rağmen ağlama ataklarına girdim, 1 hafta yapabileceğim sosyal medyayla ilgili gelen her yardım mesajını paylaştım ve bunu yaptım demeye bile utanıyorum şu an" dedi.
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Cansel Çördük konuşmasının devamında ise şu sözlerle isyan etti:
"Müslümanlığı, ülkeme sevgimi sorgulamak kimseye kalmadı bana küfür edeceğinize rahatsız ediyorsam görmezden gelip susabilirsiniz."
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