Erotik pozlarıyla gündeme gelmişti! Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü kırmızı bikinili pozuyla olay yarattı!

Kısmetse Olur yarışmasında tanınan ve o dönem Eser West ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cansel Çördük, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Bambaşka biri olan ve erotik pozlarıyla gündeme gelmeye devam eden Cansel Çördük'ün son paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Amerika'da yaşamını sürdüren Cansel Çördük'ün rapçi FBG Goat ile yaptığı paylaşımlar şaşırtmaya devam ediyor. Önce rapçi Goat ile öpüştüğü anların ortaya çıkması ve daha sonrasında tanga iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla gündeme gelen Cansel Çördük, takipçilerini kızdırmıştı.

Ortaya çıkan müstehcen pozların ardından takipçileri sosyal medyada Cansel Çördük'ü eleştiri yağmuruna tutmuş ve 'Bu sen değilsin kendine gel' gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE ADETA MEYDAN OKUDU

Son olarak gelen eleştirilere aldırmayarak yeni bir pozunu paylaşan Cansel Çördük, Instagram'ı adeta kasıp kavurdu.

Giydiği kırmızı bikinisiyle derin göğüs dekoltesini sergilediği bir hikaye paylaşan Cansel Çördük, güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

Saçlarına ve burnuna takılar takan ve Hint güzelleri gibi kendini sergileyen Cansel Çördük, takipçilerinden tam not aldı.





