Erotik sahnelerin aranan yüzüydü! Yeşilçam'ın ateşli yıldızına bir de şimdi bakın

Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman, cesur sahneleri ve pozlarıyla, bir dönem büyük ses getirmişti. Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi, sevenlerini şaşırttı. İşte Yeşilçam'ın ateşli oyuncusu Sevtap Parman'ın son hali:

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

Sevtap Parman, 2 Mart 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1981 yılında Vizon dergisi güzeli seçilen Parman, uzun bir süre mankenlik yaptı. Erkek dergilerine verdiği erotik pozlarla, geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında oyunculuğa yönelen Parman, birçok projede yer aldı. Ekran macerasında da iddialı sahnelerle dikkatleri üzerine çekti. Bir süre, eniştesiyle Kadıköy’de açtığı çantacıyla geçimini sağladı. Şimdilerde Kadıköy'de bulunan aile şirketinin başında yer almaktadır.

''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''

Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı: Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. “Şöyle boynundan bir öpüvereyim” diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız.

''ALLAH'IN VERDİĞİ GÜZELLİĞİ KULDAN SAKLAMAM!''

Parman, oyunculuk macerasında erotik sahnelerde yer almasını ise şu sözlerle açıkladı: Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allah'ın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım.

SEVTAP PARMAN YER ALDIĞI PROJELER

Günah Keçisi 2011

Gül ve Peri 2010

Kırmızı Işık 2008

Kaybolan Yıllar 2006

Lise Defteri 2003

Oğlum İçin 2003

Sensiz Yaşanmaz 2002

Anne Babamla Evlensene 2002

Kimse Beni Sevmiyor 2001İbret 2000

Hain Geceler 1998

Marziye 1998

Yangın Ayşe 1997

Canısı 1997

İnsan Kurdu 1997

Bir Nefes Sevgi 1996

Tersine Akan Nehir 1996

Mum Kokulu Kadınlar 1996

Bir Sevgi Anonsu 1995

Çiçek Taksi 1995

Ölümüne Sevda 1994

Issızlığın Ortası 1991

Bir Yabancı 1991

Hoşçakal 1989

Garip Bir Cinayet 1989

Fosforlu 1989

Atlı Karınca 1989

Belki Yarın 1988

Kırmızı Gece 1988

Meçhul Tohum 1988

Sis 1988

Şüphe 1987

Kocamın Karısı 1987

Yaprak Dökümü 1987

Yirmidört Saat 1987

Aşkın İlk Yarısı 1987

Işıkta Kaybolanlar 1987

Yarın Artık Bugündür 1987

Bir Çember Kırılırken 1987

Çağdaş Bir Köle 1986

Sarhoş 1986

Kıskaç 1986

Sıcak Tatlı Yaz 1986

Paramparça 1985

Seyyid 1985



