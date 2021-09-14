Erotik sahnelerin aranan yüzüydü! Yeşilçam'ın ateşli yıldızına bir de şimdi bakın

Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman, cesur sahneleri ve pozlarıyla, bir dönem büyük ses getirmişti. Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi, sevenlerini şaşırttı. İşte Yeşilçam'ın ateşli oyuncusu Sevtap Parman'ın son hali:
Sevtap Parman, 2 Mart 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1981 yılında Vizon dergisi güzeli seçilen Parman, uzun bir süre mankenlik yaptı. Erkek dergilerine verdiği erotik pozlarla, geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında oyunculuğa yönelen Parman, birçok projede yer aldı. Ekran macerasında da iddialı sahnelerle dikkatleri üzerine çekti. Bir süre, eniştesiyle Kadıköy’de açtığı çantacıyla geçimini sağladı. Şimdilerde Kadıköy'de bulunan aile şirketinin başında yer almaktadır.
Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı: Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. “Şöyle boynundan bir öpüvereyim” diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız.
Parman, oyunculuk macerasında erotik sahnelerde yer almasını ise şu sözlerle açıkladı: Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allah'ın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım.
Günah Keçisi 2011
Gül ve Peri 2010
Kırmızı Işık 2008
Kaybolan Yıllar 2006
Lise Defteri 2003
Oğlum İçin 2003
Sensiz Yaşanmaz 2002
Anne Babamla Evlensene 2002
Kimse Beni Sevmiyor 2001İbret 2000
Hain Geceler 1998
Marziye 1998
Yangın Ayşe 1997
Canısı 1997
İnsan Kurdu 1997
Bir Nefes Sevgi 1996
Tersine Akan Nehir 1996
Mum Kokulu Kadınlar 1996
Bir Sevgi Anonsu 1995
Çiçek Taksi 1995
Ölümüne Sevda 1994
Issızlığın Ortası 1991
Bir Yabancı 1991
Hoşçakal 1989
Garip Bir Cinayet 1989
Fosforlu 1989
Atlı Karınca 1989
Belki Yarın 1988
Kırmızı Gece 1988
Meçhul Tohum 1988
Sis 1988
Şüphe 1987
Kocamın Karısı 1987
Yaprak Dökümü 1987
Yirmidört Saat 1987
Aşkın İlk Yarısı 1987
Işıkta Kaybolanlar 1987
Yarın Artık Bugündür 1987
Bir Çember Kırılırken 1987
Çağdaş Bir Köle 1986
Sarhoş 1986
Kıskaç 1986
Sıcak Tatlı Yaz 1986
Paramparça 1985
Seyyid 1985
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