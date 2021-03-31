Erotik sitelerin yeni favorisi Lottie Moss’dan ateşli video

Süper model Kate Moss'un küçük kız kardeşi Lottie Moss, erotik sosyal medya platformu Glow’a üye olup çıplak fotoğraf ve videolarını para karşılığında satmaya başladığından beri gündemden düşmüyor. Lottie Moss’un bu hamlesi ve yaptıkları ailesini son derece üzmüş ve tedirgin etmiş durumdaydı. Genç yıldız da ailesinin yaptıklarını onaylamadığını dile getirmişti. Bir süredir hakkında dibe vurduğuna dair söylentilerin dolaştığı genç kız, bu haberlerle ilgili ilk kez doğrudan yanıt verdi.

Geçtiğimiz gece Instagram hesabından bir video yayınlayan Lottie Moss, ilk kez bu söylentiler hakkında konuştu. Siyah dar lateks korse ile hayranlarının karşısına çıkan genç kız, Los Angeles’ta satın aldığı ev yüzünden ekonomik olarak biraz sıkışmış olsa da hayatından çok memnun olduğunu dile getirdi. Instagram’dan yaptığı canlı yayında evi gezdiren 23 yaşındaki yıldız büyük bir havuzu olan arka bahçesini gezdirdi. Lottie Moss, paylaşımının altına "Bu dibe vurmuş halimse... Gayet iyiyim." yazdı.

