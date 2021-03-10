Erotomani nedir? İşte erotomani belirtileri

Son dönemlerde dizilerde de sıklıkla geçen Erotomani pek çok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Erotomani belirtileri ise bu konuda en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Peki, erotomani nedir?, erotomani belirtileri nelerdir? İşte, erotomani hakkında merak edilen soruların yanıtı!

EROTOMANİ NEDİR?

Erotomani halk arasında Eros hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu rahatsızlıkta kişi karşılıksız ve takıntılı olarak bir aşk duygusu beslemektedir. Aynı zamanda aşık olduğu kişinin de kendisine karşı duyguları olduğuna inanır. Bu duygu ara ara değil, sürekli olarak yaşanmaktadır. Aşık olunan taraf genellikle, hastadan daha üstün statüde veya ünlü olmaktadır. Bu hastalığın ise genel olarak kadınlarda daha sık rastlanıldığı söyleniyor.

**EROTOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Kişi karşı tarafın kendisine karşı duygularını belli edemediğini, çeşitli nedenlerden dolayı kendisinden uzak durmak zorunda kaldığını ve aslında karşı tarafın kendisi ile gizlice iletişime geçtiğine inanır.

Bu aşkın gerçek olmadığını söyleyen kişilere karşı büyük tepkiler gösterir, bu durumu kabullenmez.

Karşı tarafın kendisine aşık olduğuna dair sarsılmaz derece büyük bir inancı vardır.

Kişi, kendisinin hiç tanımadığı kişilerin kendisine aşık olduğuna inanabilmektedir.

EROTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Erotomani tedavisi genel olarak terapi ile sonuç vermektedir. Ancak, ileri durumlarda ilaç tedavisine de başvurulabilir. Uzmanlar, Erotomaninin aynı zamanda bipolar, şizofreni gibi zihinsel bozukluklardan da kaynaklanarak ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.



