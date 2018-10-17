HABER

Ersan Erdura Çok Amaçlı Salonu Beylikdüzü’nde açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Ersan Erdura’nın adını ölümsüzleştirecek Ersan Erdura Çok Amaçlı Salonu'nun açılışı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı.

İSTANBUL,(DHA)- Ünlü sanatçı Ersan Erdura’nın adını ölümsüzleştirecek Ersan Erdura Çok Amaçlı Salonu'nun açılışı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, okullara kazandırdığı çok amaçlı salonlara, sanata ve sanatçıya verdiği değeri ortaya koymak için Beylikdüzü’nde yaşayan sanatçıların isimlerini veriyor. Daha önce Defne Yalnız, Yılmaz Gruda ve Neşe Karaböcek Çok Amaçlı Salonları’nı ilçedeki okullara kazandıran Belediye, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na da yeni bir salon daha kazandırıyor.

‘Türk Elvis’ olarak anılan, Türk Pop Müziği’nin değerli isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Ersan Erdura’nın adının verildiği Çok Amaçlı Salon, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda açıldı.

Çocuk Gözler, Sensiz Saadet Neymiş, Geçen Yaz, Hayalin Gitmez, Acılar Sürekli Olamaz, Beni Ara gibi efsane şarkılara sesiyle hayat vererek Türkiye’nin gönlünde taht kuran sevilen sanatçı Ersan Erdura’nın adını ölümsüzleştirecek Çok Amaçlı Salon’un açılışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi.

"ADIMIN YAŞARKEN VERİLMESİ BENİ MUTLU ETTİ"

Ünlü sanatçı Ersan Erdura,"Bu salona benim adımın verilmesinden dolayı çok mutluyum. Sanatçılarımızın adını yaşarken değerlendirmek çok güzel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

PARTNERBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanlarıBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanları
Fotoğraflar //  Adalet Bakanı Gül: İslam karşıtlığı bir nefret suçudurFotoğraflar //  Adalet Bakanı Gül: İslam karşıtlığı bir nefret suçudur
Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda bekleyiş sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda bekleyiş sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.