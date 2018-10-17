Ersan Erdura Çok Amaçlı Salonu Beylikdüzü’nde açıldı

İSTANBUL,(DHA)- Ünlü sanatçı Ersan Erdura’nın adını ölümsüzleştirecek Ersan Erdura Çok Amaçlı Salonu'nun açılışı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı.
Beylikdüzü Belediyesi, okullara kazandırdığı çok amaçlı salonlara, sanata ve sanatçıya verdiği değeri ortaya koymak için Beylikdüzü’nde yaşayan sanatçıların isimlerini veriyor. Daha önce Defne Yalnız, Yılmaz Gruda ve Neşe Karaböcek Çok Amaçlı Salonları’nı ilçedeki okullara kazandıran Belediye, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na da yeni bir salon daha kazandırıyor.
‘Türk Elvis’ olarak anılan, Türk Pop Müziği’nin değerli isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Ersan Erdura’nın adının verildiği Çok Amaçlı Salon, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda açıldı.
Çocuk Gözler, Sensiz Saadet Neymiş, Geçen Yaz, Hayalin Gitmez, Acılar Sürekli Olamaz, Beni Ara gibi efsane şarkılara sesiyle hayat vererek Türkiye’nin gönlünde taht kuran sevilen sanatçı Ersan Erdura’nın adını ölümsüzleştirecek Çok Amaçlı Salon’un açılışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi.
"ADIMIN YAŞARKEN VERİLMESİ BENİ MUTLU ETTİ"
Ünlü sanatçı Ersan Erdura,"Bu salona benim adımın verilmesinden dolayı çok mutluyum. Sanatçılarımızın adını yaşarken değerlendirmek çok güzel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.
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