Ersan Saner kimdir? Ersan Saner nereli ve kaç yaşında?

2002 yılında Ulusal Birlik Partisi'nden Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevine seçilen Hamza Ersan Saner, 2006'ya kadar bu görevi sürdürdü. 2009 seçimlerinde ise Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi. Hamza Ersan Saner evli ve 2 çocuk babasıdır. İşte merak edilenler...

ERSAN SANER KİMDİR?

1966 Gazimağusa doğumlu Ersan Saner 55 yaşındadır. Ersan Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükûmetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükûmetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttü.

2013 genel seçimlerinde tekrardan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 2013-2015 yılları arasında Cumhuriyet Meclisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcisi görevinde bulundu. 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükûmetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Saner, 2018 genel seçimlerinde tekrardan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi.



