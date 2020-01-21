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  4. Ersan Şen, Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Ersan Şen, Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Ünlü hukukçu Ersan Şen Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Metin İyidil'in yeniden tutuklanmasıyla ilgili konuşan Şen, konuyu anlatırken heyecandan nefes nefese kaldı. Şen'in heyecanını gören programın sunucusu Didem Yılmaz ise endişelendiğini belirterek, Şen'i sakin olun sizi kesmeyeceğim diyerek rahatlatmaya çalıştı.

Ersan Şen, Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Habertürk yayınına katılan hukukçu Ersan Şen, konuşması sırasında fazla heyecan yapınca nefes nefese kaldı. Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının konuklarından hukukçu Ersan Şen, her zamanki gibi heyecanlı üslubuyla ön plana çıktı.Konuşması sırasında bir süre nefes nefese kalan Ersan Şen'e, Didem Arslan Yılmaz "Sakin olun, biden endişendim isterseniz bir bardak su getirelim." dedi.

ERSAN ŞEN: EN FAZLA BURADA ÖLÜRÜZ

Ersan Şen de şu ifadelerle Didem Arslan Yılmaz'a takıldı:"En fazla burada ölürüz, en azından hayırlı bir iş için, hukuk yolunda ölürüz. Millet de der ki 'Bu adam burada canını verdiyse bakalım ne demek istedi'" Ersan Şen'in bu sözleri stüdyodakileri güldürdü.

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