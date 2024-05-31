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  4. Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler! 51 kişiye mezar olmuştu... Duruşmada tansiyon yükseldi 'Senin parayı mı ihtiyacın var'

Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler! 51 kişiye mezar olmuştu... Duruşmada tansiyon yükseldi 'Senin parayı mı ihtiyacın var'

31.05.2024 17:38
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Deprem felaketinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’teki Furkan Apartmanı ile ilgili 6. duruşma görüldü. Mütalaasını açıklayan savcılık makamı, 3 sanığa üst sınırdan ceza isterken 1 sanık hakkında da beraat talep etti. Duruşma 19 Temmuz'a ertelenirken duruşma sırasında tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen firari sanıkların avukatı Ersan Şen ise yoğun tepkiye maruz kaldı. Şen'e tepki gösteren vatandaşlardan biri "Senin paraya mı ihtiyacın var?" dedi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı’nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili altıncı duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan F.Ö. ve E.Ö. ile sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da katıldı.

MAĞDUR AİLELERİN AVUKATLARI TUTUKSUZ SANIKLARIN TEKRAR TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen rapora itiraz eden avukatlar, tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmali bulunduğunu belirterek yeni bilirkişi raporu talep etti. Avukatlar, bu nedenle tutuksuz sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.

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SAVCILIK MAKAMI 3 SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTERKEN 1 SANIK HAKKINDA İSE BERAAT TALEP ETTİ

Duruşma sırasında savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamının mütalaasında tutuksuz sanıklar F.Ö. ve E.Ö. ile Y.Ş.Y. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza istenirken, N.A. hakkında ise beraat talep edildi.

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DURUŞMA 19 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Savunmaların ardından 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devamına karar veren mahkeme heyeti, firari 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmederek duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.

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ŞOK TALEP SONRASI AİLELERDEN SANIK AVUKATI ERSAN ŞEN'E TEPKİ

Firari sanıklar A.D.S. ile kardeşi H.H.S.'nin avukatı Ersan Şen'in müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talebi ise duruşma sırasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Avukat Erşan Şen'in bu talebi duruşma salonunda ve duruşma sonrası adliye bahçesinde yoğun tepki aldı. Duruşma sonrası adliyeden çıkış yapmak isteyen avukat Şen, ölenlerin yakınlarının sözlü saldırısı ve tepkisine maruz kalırken gruptaki bazı kişiler de fiziki saldırı girişiminde bulundu. Şen, polis eşliğinde adliyeden çıkış yaptı.

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AİLELER GÖZYAŞI DÖKEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan ölenlerin yakınları ise gözyaşı dökerek 'adalet arıyoruz' dedi. Aileler adına konuşan mağdur bir vatandaş, "Biz sadece ailelerimizi kaybetmedik. Biz mutluluğumuzu, insanlığımızı kaybettik. Her şeyimizi toprağa gömdük. Biz adalet arıyoruz. Bilirkişi raporunda her şey kanıtlı bir şekilde ortayken tutuklanmaların ertelenmesi söz konusu. Biz adalet arıyoruz. Lütfen bize destek olun, sesimize ses olun. Sesimizi duyan var mı" diyerek tepki gösterdi.

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Bir başka mağdur ise "Bizim binamız depremden yıkılmadı, kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldı. Buna rağmen serbest bırakıldılar" diye konuştu. Aileler, Ersan Şen'in güvence istemesine de tepki gösterdi. (İHA)

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Şen'e tepki gösteren vatandaşlardan bir tanesi ise "Senin parayı mı ihtiyacın var" dedi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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