Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Dün akşam televizyon ekranlarında bir canlı yayına çıkan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

HAPİS CEZASI ÖNERDİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın da konuk olarak yer aldığı programda Şen, aşı olmak istemeyen vatandaşlara yönelik konuşurken, "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın."

"ASKER ZORUYLA EVE, İŞ YERİNE GİRİP YAPARSIN"

Şen, tepki çeken açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir günler olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün."

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Şen'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar duruma tepki gösterirken Twitter'da Trend Topic oldu.

