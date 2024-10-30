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Ersan Şen, Özgür Özel'i eleştirdi: 'Çözüm mikrofonda değil sokakta'

MynetX MynetX
30.10.2024 17:44
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Siyasetin gündeminde yer alan ve 'yeni açılım' olarak adlandırılan süreçle ilgili Prof. Dr. Ersan Şen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP lideri Özel'i eleştiren Şen, "Diyoruz ki; bu açılımın sonunda kaybeden CHP olur, CHP yönetimi vatan haini ilan edilir, siyaset bizde olgular üzerinden değil, algılar üzerinden gidiyor" dedi. Şen muhalefetin gündemi değiştirmesi gerektiğini ifade ederek çözümün mikrofonda değil sokakta olduğunu söyledi.

Ersan Şen, Özgür Özel'i eleştirdi: 'Çözüm mikrofonda değil sokakta'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışına bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirterek yanıt vermişti.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

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"BAĞININ OLMADIĞINI SÖYLESEN NE OLUR?"

Yaşanan süreçlerle ilgili ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen açıklamalarda bulundu. Özer'in gözaltısıyla ilgili Şen "Seçim öncesinde söylendi! İleride sorun yaşayabileceklerinizi aday yapmayın diye, ileriye yatırım yapın, belediye başkanının terör örgütü ile bağının olmadığını söylesen ne olur?" dedi.

CHP lideri Özel'i eleştiren Şen, "Sonunda kaybeden CHP olur" açıklamasını yaptı.

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Şen açıklamasında şunları ifade etti:

"SİYASETTE KARŞILIĞI CHP İÇİN OLUMSUZ"

"Seçim öncesinde söylendi! İleride sorun yaşayabileceklerinizi aday yapmayın diye, ileriye yatırım yapın, belediye başkanının terör örgütü ile bağının olmadığını söylesen ne olur? Millette oluşturduğu algı önemli, millet ne diyor? Örgütle bağlantılı aday = CHP bitti. Tutuklanır, tutuklanmaz, dava açılır, dava açılmaz, beraat eder veya etmez, bunlar ayrı konu, yargının meselesi, ama siyasette karşılığı CHP için olumsuz.

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Şimdi Sayın Özel hoparlörü, mikrofonu elinden düşürmesin, onun ne dediğinin önemi yok. Sokağın ne düşündüğü önemli.Diyoruz ki; bu açılımın sonunda kaybeden CHP olur, CHP yönetimi vatan haini ilan edilir, siyaset bizde olgular üzerinden değil, algılar üzerinden gidiyor. Senaryo bunun üzerine kurulmuşsa geçmiş olsun. Bir taraftan teşekkür alırsın, diğer taraftan itham edilirsin. Çünkü iktidar siyaseti CHP karşıtlığı üzerinden kurarsa, gündemi elinde tutmak için bunlarla karşılaşırsın. Bunu CHP yönetimi senelerdir göremiyor.

"ORADA İŞ BİTER"

Kimin ne dediğinin önemi yok halkın ne anladığı önemli. Halk nezdinde damga yemişseniz, orada iş biter, artık sen ne dersen de.Anketler yapılır, kar zarar hesabı yapılır, ona göre algı operasyonu gündeme gelir, bazılarının idrak edemediği de bu. Muhalefet bunu dün göremedi, bugün göremiyor, böyle giderse gelecekte de göremeyecek, çünkü yaptıkları sadece mikrofon demokratlığı.

Oysa gerçek gündem iktisadi bağımsızlık, hane halkının vaziyeti. Londra’daki bankerlerden faizle borç alıyorsun, asıl konu bu, değiştir dur gündemi. Muhalefet kendi gündemini belirlemeli, sokağın dertleri ilgilenmeli, sokağı dinlemeli, çözümleri onlara anlatmalı, ama salondan, mikrofondan değil, aracısız, doğrudan!"

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Anahtar Kelimeler:
ersan şen Ahmet Özer
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