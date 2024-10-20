Ersan Şen sosyal medyadan tepki gösterdi! "Güvenli sokak beklentisi bir hayalden öteye geçemez"

Avukat Ersan Şen, kaldırımın üstüne araç park edenlere ve cezaların yetersiz kaldığına ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şen, kural ihlalinin küçüğüne ve büyüğüne bakılmadan bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldığını söylerken şu ifadeleri kullandı;

"GÜVENLİ SOKAK BEKLENTİSİ BİR HAYALDEN ÖTEYE GEÇEMEZ"

"Kaldırımın üstüne araç park edenin cezasızlık algısı, yolda yürümek zorunda bıraktığı yayanın güvenliğini umursamama tipik bir kural tanımazlıktır. Zamanla kural ihlalinden korkulmaz, her ihlal eden kendisine göre haklı bir neden icat eder, hatta bu hoş da görülebilir.

Ancak kural tanımama; ihlalin küçüğüne büyüğüne bakılmadan bulaşıcı bir hastalık gibidir, yayılır. Daha yere atılan çöpün, kaldırıma park edilmiş aracın gereğini yapamıyorsan, “güvenli sokak” beklentisi bir hayalden öteye geçemez. Güvenli sokaklar için kırık pencere metodu ve sıfır tolerans şart, kamu düzeni ve huzuru için başka bir yol yok!"