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Ersay Üner kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersay Üner'in şarkıları nelerdir?

19.03.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersay Üner, Şarkılar Bizi Söyler'in 19 Mart Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümüne konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ersay Üner kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersay Üner'in şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde.

Ersay Üner kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersay Üner'in şarkıları nelerdir?

Ersay Üner, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kanal D'de yayınlanacak olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı merak konusu oldu. Bu kapsamda Ersay Üner kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersay Üner'in şarkıları nelerdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart Cumartesi konukları kimler?

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978 Konya'da doğmuştur. Türk pop müzik şanatçısı, şarkı sözü yazarı ve besteci. Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı. Müzisyen babasının memur olarak görev yaptığı düğün salonunda müzikle tanıştı. Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır. 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almışlardır. Kasım 2019'da, çift ayrılma kararı aldı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ERSAY ÜNER'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı" şarkıları bulunmaktadır.

Ersay Üner'in albümleri:

Nokta (2019)

Ersay Üner Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği)" (2017)

"Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix)" (2017)

"İki Aşık" (2017)

"Seni Soruyorlar" (2021)

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