HABER

Ersel usta lüks tekneyi mobilya atölyesinde yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Antalya'da bir müşterinin talebi doğrultusunda sanayideki mobilya atölyesinde yapımına başlanan yaklaşık 14 metrelik lüks tekne, görenleri şaşırtıyor - Mobilya ustası Ersel Demirhan: - "Müşterimiz, çocukluk hayali olarak bir tekne yaptırmak istediğini söyledi. Plan ve proje olmadan müşterimizin hayalindeki tekneyi yapıyoruz"

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayide bir mobilya atölyesinde yapımı devam eden yaklaşık 14 metrelik lüks tekne, görenleri şaşırtıyor.

Şafak Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi'de mobilya atölyesi bulunan Ersel Demirhan, müşterisinden gelen lüks tekne talebi üzerine kolları sıvadı.

Yaklaşık 4 ay önce atölyesinin önünde teknenin yapımına başlayan Demirhan, daha önce tersanede çalıştığı için yapımı konusunda bilgi sahibi olduğu tekneyi, herhangi proje olmadan, müşterisinin taleplerine göre hazırlıyor.

Yaklaşık 14 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde yapılan 10 tonluk teknenin nisanda suya indirilmesi hedefliyor.

- "Tekneyi görenler şaşırıyor"

Demirhan, AA muhabirine, Antalya'da yat üretimi yapan firmalarda marangoz ustası olarak çalıştığını söyledi.

Sonrasında ufak tekneler yaparak satmaya başladığını belirten Demirhan, kurduğu mobilya atölyesinde müşterilerinin talebine yetişmeye çalıştığını dile getirdi.

Lüks bir teknenin yapımına başladığını anlatan Demirhan, şöyle konuştu:

"Müşterimiz, çocukluk hayali olarak bir tekne yaptırmak istediğini söyledi. Plan ve proje olmadan müşterimizin hayalindeki tekneyi yapıyoruz. Tekneyi görenler şaşırıyor. Burası tersane değil, sanayi. Denize mesafemiz de uzak. Teknenin tamamlanmasının ardından denize ulaştırılması için 10 kilometre götürülecek. Köprü ve alt geçitlerden geçebilmesi için teknenin üst kısmını takılıp çıkarılabilir ayarladık."

Demirhan, teknenin maliyetinin yaklaşık 450 bin lirayı bulduğunu, satışa konulması durumunda fiyatının daha fazla olacağını kaydetti.

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Başı kepenge sıkışan kedi diğer kedi sayesinde kurtarıldı... O anlar kameradaBaşı kepenge sıkışan kedi diğer kedi sayesinde kurtarıldı... O anlar kamerada
Hırsızları atılan kova, tabure ve bidon da durduramadıHırsızları atılan kova, tabure ve bidon da durduramadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Ersel Demirhan lüks tekne mobilya atölyesi sanayi Şafak Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Terör mevzileri ateş altına alındı! Telabyad kuşatıldı

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.