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Ersen Martin kimdir? Kaç yaşında? Kalp krizi geçiren eski futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl?

06.05.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersen Martin, son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eski futbolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Peki Ersen Martin kimdir? Kaç yaşında? Kalp krizi geçiren eski futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ersen Martin kimdir? Kaç yaşında? Kalp krizi geçiren eski futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl?

Ersen Martin ile ilgili basında yer alan son dakika haberleri sonrası internette araştırma yapılmaya başlandı. Eski futbolcunun kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Peki Ersen Martin kimdir? Kaç yaşında? Kalp krizi geçiren eski futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl? Eski futbolcunun hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

ERSEN MARTİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ersen Martin 23 Mayıs 1979 yılında Marktredwitz, Almanya'da dünyaya geldi.

Ersen Martin, futbola Almanya'da Nurnberg altyapısında başladı. Sonrasında Beşiktaş'a transfer oldu. Fakat 2000-01 sezonunda Siirtspor forması giydi.

Ersen Martin futbol kariyeri boyunca Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelv, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştır.

Ersen Martin altyapı kariyeri:

1996-1998 1. FC Nürnberg

Ersen Martin profesyonel kariyeri:

1998-1999 1. FC Nürnberg
1999-2001 Beşiktaş
2000-2001 Siirtspor
2001-2002 Göztepe
2002-2005 Denizlispor
2005-2006 Ankaraspor
2006-2007 Trabzonspor
2007-2009 Recreativo Huelv
2009-2010 → Sivasspor (kiralık)
2010 Manisaspor
2011-2012 Kasımpaşa
2012 Gençlerbirliği
2012-2013 Eyüpspor

ERSEN MARTİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ersen Martin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

42 yaşındaki eski futbolcunun aort damarında yırtık tespit edildi.

Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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