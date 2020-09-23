Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Ersin Düzen ayda 400 bin TL mi kazanıyor? Atila Sertel'den flaş iddia! Belgeler yayınladı

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? sorusunun yanıtı bir anda spor dünyasında en çok merak edilen konular arasına girdi.
Rıdvan Dilmen 20 eylül pazar akşamı yaptığı açıklamada "Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!" demişti.
Rıdvan Dilmen'in sözlerini destekleyen gazeteci Fatih Altaylı da TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etmişti.
Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, "Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım" ifadelerini kullanmıştı.
'Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında Altaylı'ya cevap vermişti. Düzen, Altay'lı iddiasını yalanlarken "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" diyerek rest çekmişti.
Ersin Düzen'in maaşı spor kamuoyunda tartışılmaya devam ederken Gazeteci-Yazar / CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Ersin Düzen'in ne kadar maaş aldığıyla ilgili bir belge yayımlayan Sertel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Ersin Düzen’in şirketinin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı. Hüseyin Ersin Düzen’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı.
Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT’den tahsil etti. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor.
TRT’nin bize yaptığı açıklamayı kamuoyu İle paylaştığımda Ersin Düzen beni mahkemeye vereceğini söylemiş ve Twitter üzerinden tehdit etmişti. Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk Adaleti ağır çalışıyor (!) Hakim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak.
Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanındaki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor. Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30’şar bin, kimine göre 15’er bin lira verdiği söyleniyor. Bu rakamın onlar için çok az olduğu bir gerçek."