Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Ersin Düzen ayda 400 bin TL mi kazanıyor? Atila Sertel'den flaş iddia! Belgeler yayınladı

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? sorusunun yanıtı bir anda spor dünyasında en çok merak edilen konular arasına girdi. RIDVAN DİLMEN: SUSMAYACAĞIM Rıdvan Dilmen 20 eylül pazar akşamı yaptığı açıklamada "Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!" demişti. FATİH ALTAYLI'DAN ERSİN DÜZEN İÇİN '500 BİN TL MAAŞ' İDDİASI Rıdvan Dilmen'in sözlerini destekleyen gazeteci Fatih Altaylı da TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etmişti. Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, "Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım" ifadelerini kullanmıştı.