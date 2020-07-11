Ersin Korkut annesi ve yeni köpeği Mes'e kavuştu

Sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettikten sonra Dominik'te kalan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Ersin Korkut, köpeği Mes'in ölüm haberiyle yıkılmıştı.

Korkut'a arkadaşları yeni bir köpek hediye etmişti. Ersin Korkut yeni köpeğine eski köpeğinin adını verd. Yeni köpeği Mess ve annesiyle traktörde bir video çeken Ersin Korkut paylaşımına "Anam ve mes oğlum tarlada işbaşında" yazdı.

Korkut paylaşımı yapar yapmaz videoya beğeni yağdı.

Korkut daha sonra ise köpeğiyle top oynarken çekilmiş anlarını "Mes oğlumla top çalışması" yorumuyla paylaştı.

Ersin Korkut daha önce katıldığı bir programda ölüm haberini almasıyla ilgili şunları söylemişti:

"Eleme konseyin yayınladığı gün Acun Ilıcalı'nın evine gittiğini söyleyen Ersin, "Evde Mes'in aynısını gördüm. Acun abinin bana sürpriz yaptığını düşündüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım olduğu için beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun abi bana 'O senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın?' dedi. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım.

Mes zaten 13 yaşındaydı, bıraktığım arkadaşım Mesut bir sabah kalktığında ölü bulmuş, veterinere götürmüşler ama vefat etmiş. Haberi aldıktan sonraki günler çok kötü oldu. Başta Acun abi olmak üzere herkes bana çok destek oldu."

