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Ersin Tatar, Üstel'i görevlendirmişti! KKTC'de hükümet bilmecesi sona erdi

12.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında kuruldu.

Ersin Tatar, Üstel'i görevlendirmişti! KKTC'de hükümet bilmecesi sona erdi

Kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunan Üstel, ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, uzun süredir devam hükümet krizi sonrasında Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkına dayanarak hükümeti kurma görevi kendisine verdiğini söyledi.

Üstel, siyasi partilerle yaptığı temasların ardından hükümette görev yapacak milletvekillerini sunduğunu ve bu isimlerin Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandığını kaydetti.

Üstel, daha sonra KKTC'nin 40. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu.

Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy."

Öztürkler ve Gürçağ, ilk kez kabineye giren isimler oldu.

Üstel, yeni hükümet için "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Üstel'i 9 Mayıs'ta hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

HÜKÜMET, 30 NİSAN'DA İSTİFA ETMİŞTİ

KKTC'de UBP Genel Başkanı ve eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.

SEÇİM SONUÇLARI

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.
(AA)

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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