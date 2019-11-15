HABER

Ersoy: Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, jandarma ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı konuşmada, "İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak" dedi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, jandarma ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı konuşmada, "İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dün gece saatlerinde Tunceli'ye geldi. Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma ve polis özel harekat timleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadele büyük başarılar elde edildiğine değinerek, şunları söyledi:
"Amacımız sizlerle birlikte olmak. Canlı olarak göz göze gelerek başarılarınızı birlikte konuşmak. Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiniz, hepinizin gözlerinden öperim. Tunceli, artık Türkiye'nin en huzurlu kenti oldu. Bu siz kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını bizzat sizlere iletmek için buradayız. Başarılarınızı kutluyor, bütün devlet büyüklerimiz. Bugün sizin ulaştığınız kadar başarılı bir noktaya, bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. 40 yıldır bu coğrafyada görev yapan, insanlar hep eziyet çekti. 40 yıldır tayini bu bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, hakim, savcının, subayın, astsubayın, uzmanın, polisin, hemşirenin, doktorun, imamın, ebenin ve öğretmenin anaları geceleri rahat uyuyamadı. Herkesin gözü televizyonda, telefonda oldu. Bu hainler, alçaklar, zalimler, bu coğrafyanın güzel insanlarını hiçbirini ayırt etmeden hepsine zulmettiler, eziyet ettiler ve her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağlamaya çalıştılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar" dedi.
'BU ÜLKENİN VE VATANDAŞLARININ HAK ETTİĞİ HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'
Ülke gündeminden terör belasını çıkaracaklarını ifade eden Ersoy, "Elhamdülillah, zor günler geçirdiğimiz oldu, ama hiçbir zaman ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti. İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak. Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip, bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız" diye konuştu.
ORGENERAL ÇETİN: TERÖRÜ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise terörü Türkiye'nin gündeminde çıkaracaklarını kaydederek, "Ülkemizin her karış toprağı mukaddestir. Ülkemizin her karış toprağı, kan ile sulanmış mukaddes topraklardır. Biz her daim insanlarımız için var olduk. Miletlimiz için varız sonsuza kadar. Anadolu'da doğan güneşin altında var olan bütün insanlarımız bizim için birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'nin her karış toprağında, her vatandaşımıza birinci sınıf insan muamelesi yapacağız. Biz halkımızın yanındayız, vatandaşımızın yanındayız, bu bizim görevimiz. Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil, Türkiye'nin her karışında her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip, bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız. Siz kahraman güvenlik güçlerimizin şimdiye kadar kazandığı başarıları bundan sonrada sürdüreceğinizden eminim. Terör bu ülkenin gündeminde kısa sürede tamamen çıkacaktır. Allaha emanet olun" şeklinde konuştu.
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Arif Çetin, buradan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve Vali Tuncay Sonel'i makamlarında ziyaret etti. Ersoy ve Orgeneral Çetin, valilikte basına kapalı olarak Tunceli'deki terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı. Buradaki toplantıya; Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de katıldı. Valilikteki toplantı sonrası Ersoy ve Çetin, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret edip, kentten ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Çetin Tunceli’deBakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Çetin Tunceli’de
“ABD, Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı”“ABD, Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı”
1/

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması!

Erdoğan'dan sert açıklama: Asla izin vermeyeceğiz!

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

CHP'den 'Erdoğan'ın ABD ziyaretine' ilişkin değerlendirme

CHP'den Erdoğan-Trump görüşmesi için ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.