Ersoy: Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, jandarma ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı konuşmada, "İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakınlarına, hem de 40 yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıstırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size nasip olacak" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dün gece saatlerinde Tunceli'ye geldi. Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma ve polis özel harekat timleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadele büyük başarılar elde edildiğine değinerek, şunları söyledi:

"Amacımız sizlerle birlikte olmak. Canlı olarak göz göze gelerek başarılarınızı birlikte konuşmak. Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiniz, hepinizin gözlerinden öperim. Tunceli, artık Türkiye'nin en huzurlu kenti oldu. Bu siz kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını bizzat sizlere iletmek için buradayız. Başarılarınızı kutluyor, bütün devlet büyüklerimiz. Bugün sizin ulaştığınız kadar başarılı bir noktaya, bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. 40 yıldır bu coğrafyada görev yapan, insanlar hep eziyet çekti. 40 yıldır tayini bu bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, hakim, savcının, subayın, astsubayın, uzmanın, polisin, hemşirenin, doktorun, imamın, ebenin ve öğretmenin anaları geceleri rahat uyuyamadı. Herkesin gözü televizyonda, telefonda oldu. Bu hainler, alçaklar, zalimler, bu coğrafyanın güzel insanlarını hiçbirini ayırt etmeden hepsine zulmettiler, eziyet ettiler ve her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağlamaya çalıştılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar" dedi.