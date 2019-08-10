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Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizin gücünü, değerini ve derinliğini bir kez daha hissettiğimiz, sevgi ve saygı bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz, sahip olduklarımızı paylaşarak bereketlendirdiğimiz mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum."

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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