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Ersun Yanal geri dönüyor! Yine sezona damgasını vuracak...

10.05.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de çalışmaya yeşil ışık yakan Ersun Yanal, futbola geri dönüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yorumlarda bulunan Yanal, kendisini ve ekibini hazırladı. Yeni sezonda gelecek tekliflere açık olduğunu belirten tecrübeli hoca, projesine inandığı bir takımla girmeyi planladığı öğrenildi.

Ersun Yanal geri dönüyor! Yine sezona damgasını vuracak...

En son Fraport TAV Antalyaspor'da görev alan Ersun Yanal, Türk futboluna geri dönmeye hazırlanıyor. 2013/14 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezon için ekibini bile hazırladı.

TEKLİFLER YAĞMAYA BAŞLADI

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60 yaşındaki tecrübeli hoca, Süper Lig'deki bazı takımlardan teklif alırken, bu konuda ince eleyip sık dokuyacak. Yanal için öncelik proje. Projesine inandığı bir takıma imza atmak isteyen Ersun Yanal'ın, onun dışındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

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Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki kez çalıştırdığı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarak, "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim." ifadelerini kullanmıştı.

ERSUN YANAL'IN KARİYERİ

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Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerine 1996 yılında Denizlispor'da başladı. Yanal, Denizli'nin ardından 1997-1998 yılları arasında Yeni Salihlispor teknik direktörlüğünü yaptı. Ersun Yanal 1998- 2000 yılları arasında tekrar Denizlispor'u çalıştırdı. 2000-2002 yılları arasında MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Ersun Yanal 2002-2004 yılları arasında Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yaptı.

Ersun Yanal 2004-2005 sezonunda Türkiye A Milli Takımı teknik direktörlüğü yaptı. 2005-2007 Yılları arasında Manisaspor'u çalıştıran Ersun Yanal sonrasında sırasıyla Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı.


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Ersun Yanal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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