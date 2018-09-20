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Ersun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

TEKNİK direktör Ersun Yanal, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, yamaç paraşütü ile uçuş yaptı.

Ersun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfi

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- TEKNİK direktör Ersun Yanal, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Ünlü teknik adam Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Ölüdeniz Belcekız Plajı'na tandem (ikili) uçuş yaptı. Yanal, uçuş sonrası "Çok eğlenceli ve muhteşemdi" dedi.
Teknik direktör Ersun Yanal, tatil için geldiği Fethiye-Ölüdeniz'de Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıktı. Burada yapılan hazırlıkların ardından pilot Muhammed Koyun ile birlikte yamaç paraşütü ile tandem (ikili) atlayış gerçekleştirdi. Gökyüzünde yaklaşık 25 dakika boyunca uçuş yapan Ersun Yanal, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını izledi. Yere inişte pilot Muhammed Koyun ve yamaç paraşütü şirketi yetkilisi Yalçın Coşkun'a teşekkür eden Yanal, "Çok eğlenceli, muhteşem bir uçuş keyfi yaşadım. Yine uçmak isterim. Yamaç paraşütü ile adrenalin depoladık. Tatil de iyi geçiyor" ifadelerini kullandı. Futbol ve teknik adamlık teklifi konusunda sorulan sorulara ise Ersun Yanal, "Tatildeyim" diyerek cevapsız bıraktı.
Pilot Muhammed Koyun ise "Ersun Hocam ile rahat bir uçuş gerçekleştirdik. Hiç korkmadı" diye konuştu.

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Ersun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfiErsun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfi

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