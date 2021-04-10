HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ertegün Kardeşlerin Cazla Irkçılığa Meydan Okuması Belgesel Oldu

Ertegün Kardeşlerin Cazla Irkçılığa Meydan Okuması Belgesel Oldu

10.04.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD müzik piyasasına isimlerini altın harflerle yazdıran Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin caz sevgisi, ırkçılıkla mücadelenin de bir simgesiydi. Washington’daki Türk Büyükelçiliği rezidansında başlayan bu hikaye, yapımcı Ümran Safter’ın son belgeselinde, etkileyici görüntülerle gün yüzüne çıktı

Ertegün Kardeşlerin Cazla Irkçılığa Meydan Okuması Belgesel Oldu

Washington’daki Türk Büyükelçiliği rezidansı, kendi tarihini de anlatan bir caz belgeselinin prömiyerine ev sahipliği yaptı.

Everett House olarak da bilinen ve Türkiye’nin ikinci büyükelçisi Münir Ertegün’ün girişimleriyle 1930’larda satın alınan rezidansın tarihi caz geceleri, Ümran Safter’in ''Leave The Door Open'' (Kapıyı Açık Bırak) belgeselinde yeniden hayat buldu.

Belgesel büyükelçi Münir Ertegün’ün oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün’ün, Amerika’nın en ünlü plak şirketi Atlantic Records’ı kurmalarının temelinde de bu caz geceleri vardı.

Ancak belgesel Ertegün kardeşlerin sadece caz sevgisini değil, Amerika’daki ırkçılığa karşı renk ayrımı gözetmeyen bu sevgi sayesinde müzik dünyasına kazandırdıkları siyah müzisyenleri de konu alıyor.

DC Bağımsız Film Festivali kapsamında dünya prömiyerini yapan belgeselin yönetmeni Ümran Safter, Corona virüsü salgınına rağmen filmi tamamlamayı başardı.

Ümran Safter Ertegün ailesine yakın olan ve Atlantic firmasından isimlerin yanı sıra, Washington ve caz üzerine araştırmalar yapan ya da rezidans binasının tarihi üzerine kitap yazan isimlere de ulaşmış. Anlatımı destekleyen tarihi görüntüler de belgeselin en etkileyici yönlerinden biri.

Geçen Ekim ayında hayatını kaybeden Ahmet ve Nesuhi Ertegün’ün kızkardeşleri Selma Ertegün Göksel, belgeselin en büyük destekçilerinden biri olmuş.

''Leave The Door Open'', Nisan ayı sonunda Dallas’ta Amerika Film Festivali’nde gösterilecek. Ancak Safter, belgeselini daha fazla Amerikalı izleyiciyle buluşturmayı planlıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin anısına, caz konserleri düzenliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
10 Nisan koronavirüs tablosu 10 Nisan koronavirüs tablosu
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.