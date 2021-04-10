Ertegün Kardeşlerin Cazla Irkçılığa Meydan Okuması Belgesel Oldu

Washington’daki Türk Büyükelçiliği rezidansı, kendi tarihini de anlatan bir caz belgeselinin prömiyerine ev sahipliği yaptı.

Everett House olarak da bilinen ve Türkiye’nin ikinci büyükelçisi Münir Ertegün’ün girişimleriyle 1930’larda satın alınan rezidansın tarihi caz geceleri, Ümran Safter’in ''Leave The Door Open'' (Kapıyı Açık Bırak) belgeselinde yeniden hayat buldu.

Belgesel büyükelçi Münir Ertegün’ün oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün’ün, Amerika’nın en ünlü plak şirketi Atlantic Records’ı kurmalarının temelinde de bu caz geceleri vardı.

Ancak belgesel Ertegün kardeşlerin sadece caz sevgisini değil, Amerika’daki ırkçılığa karşı renk ayrımı gözetmeyen bu sevgi sayesinde müzik dünyasına kazandırdıkları siyah müzisyenleri de konu alıyor.

DC Bağımsız Film Festivali kapsamında dünya prömiyerini yapan belgeselin yönetmeni Ümran Safter, Corona virüsü salgınına rağmen filmi tamamlamayı başardı.

Ümran Safter Ertegün ailesine yakın olan ve Atlantic firmasından isimlerin yanı sıra, Washington ve caz üzerine araştırmalar yapan ya da rezidans binasının tarihi üzerine kitap yazan isimlere de ulaşmış. Anlatımı destekleyen tarihi görüntüler de belgeselin en etkileyici yönlerinden biri.