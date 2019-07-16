Ertegün Kardeşler'in ırkçılıkla mücadelesi belgesel oluyor

Işıl Ecahan'ın danışmanlığında Washington DC, New York, New Orleans ve İstanbul'da çekilecek belgeselin proje koordinatörlüğünü Bülent Günal yapıyor.

Alanında uzman isimlerle röportajların da yer alacağı belgeselin konusu şöyle:

"Siyahilerin mekanlara arka kapıdan alındığı ve birçok yerde beyazlarla yan yana oturamadığı yıllarda genç Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği tabuları, ön yargıları yıkar ve kapılarını siyahi caz müzisyenlerine sonuna kadar açar. Müzisyenler provalarını büyükelçilikte yapar ve caz geceleri düzenlerler. Misafir edilen sanatçılar arasında Young, Carter, caz piyanisti Meade Lux Lewis, blues devi Leadbelly ile Count Basie ve Ellington gruplarının üyeleri gibi isimler vardır. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün, ABD'li senatörler ve politikacılardan aldıkları tepkilere, diplomatik notalara aldırış etmez. Büyük bir cesaretle siyahi sanatçılara kucak açarlar. Türkiye, konukseverliği ve hoşgörüsüyle ABD'li siyahilerin kalbinde önemli bir yer edinmeye başlar."

