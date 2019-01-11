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Ertelenen 'Bocuk Gecesi' 26 Ocak'ta yapılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 'Bocuk Gecesi', 26 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ertelenen 'Bocuk Gecesi' 26 Ocak'ta yapılacak

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 'Bocuk Gecesi', 26 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından geçen Cumartesi günü yapılması planlanan ‘Bocuk Gecesi’nin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.
Meteorolojik verileri tekrar göz önünde bulundurduklarını ifade eden Demirel, "Komisyonumuzu yeniden topladık. Yaptığımız değerlendirmede etkinliğin 26 Ocak 2019 Cumartesi günü yapılmasına karar verdik. Bocuk Gecesi'ne yurt içi ve dışından çok sayıda turist bekliyoruz. Etkinliğimiz için yurt içi ve yurt dışından turlar düzenlenecek. Gece için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bu yılki geceye 30 bin civarında yerli ve yabancı turist bekliyoruz" dedi.
BOCUK GECESİ
Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkuturlar. ’Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

FOTOĞRAFLI

Ertelenen 'Bocuk Gecesi' 26 Ocak'ta yapılacakErtelenen 'Bocuk Gecesi' 26 Ocak'ta yapılacakErtelenen 'Bocuk Gecesi' 26 Ocak'ta yapılacakErtelenen 'Bocuk Gecesi' 26 Ocak'ta yapılacak

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