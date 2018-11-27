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Ertelenen Libertadores finali istifa getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 02:35 | Son Güncelleme

CABA Adalet ve Güvenlik Bakanı Martin Ocampo, Libertadores Kupası final maçı öncesinde çıkan olaylar sebebiyle görevini bıraktı

BUENOS AİRES (AA) - Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Adalet ve Güvenlik Bakanı Martin Ocampo, Libertadores Kupası finali ikinci karşılaşmasından önce çıkan ve maçın ertelenmesine sebep olan olaylar nedeniyle istifa etti.

Arjantin basınında yer alan habere göre, CABA Adalet ve Güvenlik Bakanı Ocampo ve Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Libertadores finali öncesinde çıkan olaylarda "güvenlik ihmali" nedeniyle haklarında soruşturulma açılması talebiyle mahkemeye verildi.

Bakan Ocampo, mahkemeye verilmesinden birkaç saat sonra görevini bıraktığını açıkladı. Bakan Ocampo'nun yerine CABA Hükümeti Genel Başkan Yardımcısı Diego Santilli getirildi.

Aralık 2017'den beri CABA Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ocampo, oğlunun vaftiz babası olan Boca Juniors Futbol Takımı Başkanı Daniel Angelici'nin dostu olarak biliniyor.
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- Ertelenen Libertadores Kupası

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Libertadores Kupası final maçının ikinci ayağının cumartesi günü yapılması planlanmış, fakat maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine müsabaka ertelenmişti.

Arjantin'de "tarihi derbi" olarak tanımlanan Libertadores Kupası finalinin birinci ayağı Boca Juniors'un ev sahipliğini yaptığı La Bombonera Stadyumunda oynanmış ve maç 2-2 berabere bitmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'in başkenti Buenos Aires, ulusal yönetimden ayrı olarak özerk şekilde yönetiliyor. Arjantin, 23 eyalet ve 1996'dan beri kendi anayasası bulunan Buenos Aires Özerk Şehrinden oluşuyor.

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Arjantin Buenos Aires Özerk Şehri CABA istifa Libertadores Kupası

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