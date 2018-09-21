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Ertem Eğilmez'in vefatının 29. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Hababam Sınıfı gibi sinemamızın unutulmaz klasiklerine imza atan, güldürü ile hüzün ve hicvi başarıyla harmanlayan yapıtlarıyla sinemamızın duayen isimlerinden Ertem Eğilmez'i rahmet ve şükranla anıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Ertem Eğilmez'i vefatının 29'uncu yılı dolayısıyla andı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından sanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını üstlenen Ertem Eğilmez'in vefatının 29'uncu yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Hababam Sınıfı gibi sinemamızın unutulmaz klasiklerine imza atan, güldürü ile hüzün ve hicvi başarıyla harmanlayan yapıtlarıyla sinemamızın duayen isimlerinden Ertem Eğilmez'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum."

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Ertem Eğilmez Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter vefat yıl dönümü

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