Ertem Eğilmez'in vefatının 29. yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Ertem Eğilmez'i vefatının 29'uncu yılı dolayısıyla andı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından sanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını üstlenen Ertem Eğilmez'in vefatının 29'uncu yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Hababam Sınıfı gibi sinemamızın unutulmaz klasiklerine imza atan, güldürü ile hüzün ve hicvi başarıyla harmanlayan yapıtlarıyla sinemamızın duayen isimlerinden Ertem Eğilmez'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum."

