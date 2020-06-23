Ertesi Gün Hapı İle İlgili Bilmeniz Gereken Her şey

Genellikle doğum kontrol yöntemi ile karıştırılan ertesi gün hapı, aslında bilinenden daha farklı bir işleve sahip. Hatta kadınların pek çoğu tarafından bilinmeyen bu gebelik önleyici yöntem, sadece bir defaya mahsus alınıyor ve sadece belirli süre zarfında koruma sağlıyor. Hormon yüklü bir ilaç olduğu için aşırı kullanımı neticesinde birtakım zararlara da yol açabiliyor. O nedenle her zaman gerektiğinde ve doğru zamanda almakta fayda var. Ertesi Gün Hapı Nedir? Kısaca gerektiğinde alınması gereken acil doğum kontrol yöntemi diyebiliriz. Yani faydasını hızlı bir şekilde aldığınız zaman görebileceksiniz. Ertesi gün hapı, mevcut olan doğum kontrol tercihinin işe yaramaması durumunda devreye girebilecek bir ilaç. Örneğin: Prezervatifin vajina içinde kalması, cinsel birliktelik esnasında yırtılması veya doğum kontrol hapını almayı unutmanız halinde ertesi gün hapı ile olası gebeliği önleyebilmeniz mümkün. Hapın korunma yöntemi şöyle işliyor; Öncelikle ilacı almanız durumunda sperm ve yumurta hücresinin henüz döllenmemiş olması şart. Yumurta ile spermin döllenme süresi ise 2 ile 7 gün arasında değişebiliyor. O nedenle de ilacın kullanım süresi maksimum 5 güne kadar devam ediyor. İlacı içtiğiniz anda sperm hücrelerinin yumurta hücrelerine tutulması engellenmiş oluyor ve olası gebeliği önüne geçiliyor. Yani bu gebelik önleyici ilacın etkisi döllenmeden önce gerçekleşiyor. Döllenmiş yumurta hücresini önleme gibi bir etkisi yok. O nedenle toplumda yanlış bilinen bir yargıyı da söyleyelim. Ertesi gün hapı bir düşük yaptırma ilacı değil. Hiçbir şekilde oluşan gebelikleri önlemez. Ayrıca oluşan gebelik karşısında bebeğe ve anneye de zararı bulunmaz.

Ertesi Gün Hapı Nasıl Kullanılır? Acil bir doğum kontrol yöntemi olarak karşımıza çıkan ertesi gün hapından fayda sağlayabilmek adına kullanımına dikkat etmeniz oldukça önemli. Daha önceleri 72. saate kadar koruma sağlarken artık 5 güne kadar kullanılabilen preparatlar piyasada yer alıyor. Peki ilacı nasıl kullanmamız gerekiyor? Öncelikle geçmiş devirlerdeki ilaçlarla günümüz ilaçlarının farkını vurgulamakta fayda var. Son yıllara kadar iki seferlik alınan ertesi gün hapları, artık tek kullanımlık doza indirildi. Yani tek seferde alıp korunabiliyorsunuz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi asıl önemli olan husus, zaman dilimi. Çünkü ertesi gün hapının kullanılmadığı her gün sizin aleyhinize işliyor adeta. Yani daha açık ifade etmek gerekirse, her almadığınız gün gebe kalma olasılığınız diğer güne göre artış gösteriyor. O nedenle ilacı korunmasız ilişkiden sonra ilk 24 saat içerisinde almaya çalışmalısınız. 5 güne kadar da alabilme şansınız var. Ancak her geçen gün etkililik oranının düşeceğini de unutmamalısınız. Ayrıca bu ilaç zaman zaman doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? sorusuyla da karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Ama unutmayın ki doğum kontrol hapı her ay düzenli aralıklarla yani 28 gün gibi evrelerde alınan normal bir doğum kontrol yöntemi olarak biliniyor. Ertesi gün hapı ise acil korunma yöntemi olarak bilinip sadece tek seferde yutuluyor.

Ertesi Gün Hapı Zararları Nelerdir? İstenmeyen hamilelikleri önlemek adına alınan ilaç hormon yüklü olduğu için vücut üzerinde birtakım zararlar oluşturabilir. İçerisinde yer alan progesteron ve östrojen hormonları vücuda girdiğinde adet döngünüz şaşabilir. Ama bu kesin bir yargı değil. Yani herkeste oluşacak diye bir kaidesi olduğu söylenemez. Kadınlar arasında ertesi gün hapına dair en çok merak edilen hususlardan bir diğeri de doğurganlık. Evet ilacın içerisinde yüksek dozda kadınlık hormonları var. Ancak bu hormonlara bağlı oluşabilecek zarar, kalıcı değil. Yani sadece o adet dönemini veya ilerleyen birkaç adet döngüsünü etkileyebilir. Onun dışında gebeliği önleyici ve kısır yapıcı gibi daha büyük zararları olamaz. Ertesi Gün Hapı Yan Etkileri Nelerdir? Herkeste görülmesi muhtemel olmamakla birlikte ilacı aldıktan sonra bazı yan etkiler gözlenebilir; Duygularda ani değişimin meydana gelmesi,

Sancılı adet görülmesi yani dismenorenin varlığı,

Kaslarda ve sırt bölgesinde ağrıların oluşması,

Baş dönmesi ve baş ağrısı,

Kusma, karın ağrısı ve bulantı,

Vajinal bölgede meydana gelebilecek akıntılar,

Ara kanamalar,

Kahverengi lekelenmeler,

Akne ve sivilce artışı,

Vücudun farklı bölgelerinde hissedilen hafif tüylenmeler,

Nedensiz şekilde seyreden vücut ağrıları,

Adet öncesi baş ağrısının sıklaşması,

Midede yanma şikayeti,

Uyku sorunu,

Sıcaklık basması ve bulantıların artması,

Bağırsakta görülebilen gaz sıkışmaları,

Görmede meydana gelebilecek geçici problemler,

İshal, ağızda kuruluk ve idrar yolu yanması,

Ateşlenme, terleme ve burun enfeksiyonları Ertesi Gün Hapı Adeti Geciktirir mi? Hekimler tarafından belirtilmiş kesin bir yargı yok. Yani ertesi gün yapı kesin olarak adet geciktirir diyemeyiz. Ancak kadının bu dönemde stres veya sıkıntı yaşaması adet döngüsünü etkileyerek geçici bir gecikmeye sebebiyet verebilir. Yani normal şartlar altında ertesi gün hapını kullandıktan sonra eğer gebelik önlenmiş ise adet zamanında başlar ve yoğunluğu aynı şekilde seyreder.