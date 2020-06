Ertesi Gün Hapı İle İlgili Bilmeniz Gereken Her şey

Kısaca gerektiğinde alınması gereken acil doğum kontrol yöntemi diyebiliriz. Yani faydasını hızlı bir şekilde aldığınız zaman görebileceksiniz. Ertesi gün hapı, mevcut olan doğum kontrol tercihinin işe yaramaması durumunda devreye girebilecek bir ilaç. Örneğin: Prezervatif in vajina içinde kalması, cinsel birliktelik esnasında yırtılması veya doğum kontrol hapı nı almayı unutmanız halinde ertesi gün hapı ile olası gebeliği önleyebilmeniz mümkün.

Genellikle doğum kontrol yöntemi ile karıştırılan ertesi gün hapı, aslında bilinenden daha farklı bir işleve sahip. Hatta kadınların pek çoğu tarafından bilinmeyen bu gebelik önleyici yöntem, sadece bir defaya mahsus alınıyor ve sadece belirli süre zarfında koruma sağlıyor. Hormon yüklü bir ilaç olduğu için aşırı kullanımı neticesinde birtakım zararlara da yol açabiliyor. O nedenle her zaman gerektiğinde ve doğru zamanda almakta fayda var.

Ertesi Gün Hapı Nasıl Kullanılır?

Acil bir doğum kontrol yöntemi olarak karşımıza çıkan ertesi gün hapından fayda sağlayabilmek adına kullanımına dikkat etmeniz oldukça önemli. Daha önceleri 72. saate kadar koruma sağlarken artık 5 güne kadar kullanılabilen preparatlar piyasada yer alıyor. Peki ilacı nasıl kullanmamız gerekiyor? Öncelikle geçmiş devirlerdeki ilaçlarla günümüz ilaçlarının farkını vurgulamakta fayda var. Son yıllara kadar iki seferlik alınan ertesi gün hapları, artık tek kullanımlık doza indirildi. Yani tek seferde alıp korunabiliyorsunuz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi asıl önemli olan husus, zaman dilimi. Çünkü ertesi gün hapının kullanılmadığı her gün sizin aleyhinize işliyor adeta. Yani daha açık ifade etmek gerekirse, her almadığınız gün gebe kalma olasılığınız diğer güne göre artış gösteriyor. O nedenle ilacı korunmasız ilişkiden sonra ilk 24 saat içerisinde almaya çalışmalısınız. 5 güne kadar da alabilme şansınız var. Ancak her geçen gün etkililik oranının düşeceğini de unutmamalısınız.

Ayrıca bu ilaç zaman zaman doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? sorusuyla da karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Ama unutmayın ki doğum kontrol hapı her ay düzenli aralıklarla yani 28 gün gibi evrelerde alınan normal bir doğum kontrol yöntemi olarak biliniyor. Ertesi gün hapı ise acil korunma yöntemi olarak bilinip sadece tek seferde yutuluyor.