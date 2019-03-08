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ERTUĞRUL AKBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

  İstanbul'da dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk basınında röportaj denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan, 80 yaşında hayatını kaybeden Ertuğrul Akbay için ilk olarak Sözcü'nün Halkalı'daki merkez binası önünde tören düzenlendi. Törene Sözcü çalışanları, Ertuğrul Akbay'ın ailesi, dostları, çok sayıda siyasetçi katıldı.
Akbay'ın cenazesi daha sonra cenaze töreninin yapılacağı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri ailesi kabul etti. Burada yapılan cenaze törenine medya, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'li Gürsel Tekin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü eski başkanı ve iş adamı Faruk Süren, Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal, iş adamı Erdoğan Toprak, Korkusuz yazarı Can Ataklı, gazeteci yazar Ertuğrul Özkök, gazeteci yazar Fatih Altaylı, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Şen, sanatçı Müjdat Gezen, Bedri Baykam, sanatçı Berhan Şimşek de törene katılanlar arasında yer aldı.
Ertuğrul Akbay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntüler
-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazı
-Helallik alınması
-İmamoğlu ve bazı siyasiler
Detaylar

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