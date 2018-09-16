"Ertuğrul Fırkateyni faciası duygusal ehemmiyeti yüksek tarihi bir olay"

TEVFİK DURUL - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sinan Levent, Türk-Japon ilişkilerinin simgesi olan 128 yıl önceki Ertuğrul Fırkateyni kazasının iki ülke dostluğuna temel teşkil ettiğini kaydederek, "Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni faciası, iki ülkeyi ve halkını birleştirmesi bakımından duygusal ehemmiyeti yüksek tarihi bir olaydır." dedi.

Japonya Siyasi Tarihi Uzmanı Levent, Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gönderilmesi ve batmasının 128. yıl dönümünde, bu hadisenin Türk-Japon ilişkileri açısından önemi ve beraberinde getirdiği dostluğu AA muhabirine değerlendirdi.

Bu olayın, tarihte iki ülke arasında ilişkileri başlatmaktan ziyade Türk-Japon ilişkilerinin dostluk temeline taşınmasında büyük bir hizmette bulunduğunun altını çizen Levent, bu dostluğu geliştirmek adına gerçek dışı bir hikayeleştirmeden de kaçınılması gerektiğini belirtti.

- "Türk-Japon ilişkileri her zamankinden yoğun"

Levent, "On bin kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, günümüzde iki ülke, uluslararası arenada iktisadi ve siyasi konular başta olmak üzere kültürel manada da her zamankinden daha yoğun ve sıkı bir ilişkiye sahiptir." değerlendirmesini yaptı.