HABER

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, 10’uncu kez Ataşehir'de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde anıldı - Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit: - “Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi”

İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, “Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi.” dedi.

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit ile Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem'in katılımıyla 10’uncu kez Ataşehir'de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde anıldı.

Anma töreninde konuşan Gökyiğit, Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştıran elim kazanın üzerinden 129 yıl geçtiğini hatırlattı.

2005 yılında şehitlerin anısına Sakura Vakfı tarafından bahçeye hediye edilen 527 kiraz fidanının çiçek açtığı dönemde anma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Gökyiğit, “Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi.” dedi.

Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” Japonya Devlet Nişanı ile ödüllendirildiğini hatırlatan Gökyiğit, bu vesileyle Japonya’ya bir kez daha teşekkür etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ise 5 ay önce göreve başladığını anımsatarak, sakuraların açma döneminde bu törenin gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti.

Nishimaki, “Şehitleri tüm kalbimizle, saygı ile anıyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu dinletisi gerçekleştirildi.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Datça'da kuvvetli rüzgar etkili oluyorDatça'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
'Firari kurt' hayvan bahçesi çevresinde görüntülendi'Firari kurt' hayvan bahçesi çevresinde görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Nihat Gökyiğit Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekfen Holding

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.