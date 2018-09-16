HABER

Ertuğrul Firkateyni şehitleri Japonya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Ertuğrul Firkateyni şehitleri Japonya'da anıldı

KUŞİMOTO (AA) - Ertuğrul Firkateyni şehitleri 128. yıl dönümünde Japonya'nın Kuşimoto kentinde anıldı.

Japonya'nın Vakayama bölgesinin Kuşimoto kentinde bulunan Ertuğrul Şehitliği'nde düzenlenen törene, Kuşimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Kuşimoto İlçesi Meclis Başkan Yardımcısı Sachio Suzuki, Tokyo Camisi imam hatibi Muhammed Raşit Alas ile çok sayıda Türk ve Japon davetli katıldı.

Tören, Ertuğrul Fırkateyni faciasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Japonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim sonrasında tören, anma konuşmalarıyla devam etti.

Kuşimoto Belediye Başkanı Tashima, törende yaptığı konuşmada, fırkateyn kazasıyla gelişen dostluk ilişkilerinin bugün hala devam ettiğini söyledi.

Tashima, "Kusimoto halkı olarak bizler Ertuğrul'un cesur askerlerinin hayatlarını riske atarak tamamladıkları görevi devraldık. Japon-Türk dostluğunun köprü şehri olarak Kuşimoto, 'Japon-Türk Dostluk şehri planını' geliştirip iki ülke dostluk ilişkilerinin ilelebet sürmesi için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Japon İmparatoruna dostluk mesajını sunmak vazifesiyle yola çıkan, uzun ve meşakkatli bir seferin ardından 1890'da Japonya'ya ulaşan Ertuğrul Fırkateyni, 15 Eylül 1890'da geri dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmıştı. Tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batan fırkateyndeki 531 Türk denizci şehit olmuştu.

\

- Türk Kültür Evi ve Mescid Açıldı

Büyükelçi ve beraberindeki heyet, anma programının ardından Ertuğrul Firkateyni Şehitliği ve Türk Müzesinin hemen yanında, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Tokyo Camisi ve Türk Kültür Merkezi destekleriyle yaptırılan Türk Kültür Evi ve Mescidi'nin açılış törenine katıldı.

Büyükelçi Mercan, açılışta yaptığı konuşmada, "Şehitliğimizin, tarihi Kaşino Fenerinin ve Türk Müzesinin bulunduğu Oşima Adası'nı ziyaret edenlere hem kültürümüzü hem dostluk tarihimizi biraz daha tanımak, hem dinlenmek ve kaynaşmak imkanı sunacak bu tesisin Kuşimoto'ya kazandırılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

PARTNERBunlar ancak Japonya'da olurBunlar ancak Japonya'da olur
RES'lere karşı el ele tutuşarak, ağaçları korudularRES'lere karşı el ele tutuşarak, ağaçları korudular
Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıErdoğan Demirören anısına golf turnuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ertuğrul fırkateyni

En Çok Okunan Haberler

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.