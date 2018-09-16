Ertuğrul Firkateyni şehitleri Japonya'da anıldı

Tashima, "Kusimoto halkı olarak bizler Ertuğrul'un cesur askerlerinin hayatlarını riske atarak tamamladıkları görevi devraldık. Japon-Türk dostluğunun köprü şehri olarak Kuşimoto, 'Japon-Türk Dostluk şehri planını' geliştirip iki ülke dostluk ilişkilerinin ilelebet sürmesi için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuşimoto Belediye Başkanı Tashima, törende yaptığı konuşmada, fırkateyn kazasıyla gelişen dostluk ilişkilerinin bugün hala devam ettiğini söyledi.

Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim sonrasında tören, anma konuşmalarıyla devam etti.

Tören, Ertuğrul Fırkateyni faciasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Japonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Japonya'nın Vakayama bölgesinin Kuşimoto kentinde bulunan Ertuğrul Şehitliği'nde düzenlenen törene, Kuşimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Kuşimoto İlçesi Meclis Başkan Yardımcısı Sachio Suzuki, Tokyo Camisi imam hatibi Muhammed Raşit Alas ile çok sayıda Türk ve Japon davetli katıldı.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Japon İmparatoruna dostluk mesajını sunmak vazifesiyle yola çıkan, uzun ve meşakkatli bir seferin ardından 1890'da Japonya'ya ulaşan Ertuğrul Fırkateyni, 15 Eylül 1890'da geri dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmıştı. Tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batan fırkateyndeki 531 Türk denizci şehit olmuştu.

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- Türk Kültür Evi ve Mescid Açıldı

Büyükelçi ve beraberindeki heyet, anma programının ardından Ertuğrul Firkateyni Şehitliği ve Türk Müzesinin hemen yanında, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Tokyo Camisi ve Türk Kültür Merkezi destekleriyle yaptırılan Türk Kültür Evi ve Mescidi'nin açılış törenine katıldı.

Büyükelçi Mercan, açılışta yaptığı konuşmada, "Şehitliğimizin, tarihi Kaşino Fenerinin ve Türk Müzesinin bulunduğu Oşima Adası'nı ziyaret edenlere hem kültürümüzü hem dostluk tarihimizi biraz daha tanımak, hem dinlenmek ve kaynaşmak imkanı sunacak bu tesisin Kuşimoto'ya kazandırılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

