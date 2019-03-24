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- ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE MİTİNGE GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge bir kişi, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle geldi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)
Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge bir kişi, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar sürüyor.
Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, “Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yenikapı Marmaray'dan detaylar
-Metro İstasyonundaki güvenlik önlemleri
-Ertuğrul Gazi kostümlü Yasin Ermurat röp.

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