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Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Eski HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında, terör soruşturması kapsamında 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya katılmayan ve üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunması alınamayan Kürkçü hakkında önceki celsede nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına karar verildi. Ancak savunma için mahkemeye gitmeyen Kürkçü hakkında Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için "zorla getirme" emri çıkartılmasına karar verdi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, eski HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Kürkçü Eski HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü

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