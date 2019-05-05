Ertuğrul Özkök: Çizgi romanlar hayatımda çok ciddi olaylar olarak kaldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, hayatında en ciddiye aldığı okuma siciminin çizgi romanlar olduğunu belirterek, "Çizgi romanlarla başladım ben ve çizgi romanlar benim hayatımda hep çok ciddi olaylar olarak kaldı. Benim hayatımda en ciddiye aldığım okuma biçimi çizgi romanlar oldu" dedi. Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İnterteks Fuar Alanı'nda düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, 'Marvel'in Yeniden Doğuşu ve Çizgi Roman Çağı' başlıklı konuşma yaptı. Özkök, çizgi romanların önemi ve sosyal medyanın ana akım medya karşısındaki güçlenişi hakkında konuştu. Kitap okumaya çizgi romanlarla başladığını belirten Özkök, "Çizgi romanlar benim hayatımda hep çok ciddi olaylar olarak kaldı. Çok ciddiye aldım. Yani iletişim sosyolojisi dalında doktora yaptım. Aynı dalda doçent oldum. Popüler kültürün bütün bilimsel alanlarını izledim. Roman ve edebiyatta en klasikleri okudum. Şunu, bunu okudum; fakat benim hayatımda en ciddiye aldığım okuma biçimi çizgi romanlar oldu. Hayatımı da popüler kültür üzerinden onları insanlara anlatarak bugüne kadar geldim. 'Çizgi romandan ne olur?' diye çok eleştirildim hayatımda. Çünkü klasik bir edebiyat bakışı, edebiyat hocalarımızın bakışına göre, çizgi roman aslında zararlı neşriyattı. Halbuki ben hayatımın çok erken yıllarında bir şey öğrendim; 'zararlı neşriyat' diye bir şey yok. Nasıl ki bugün televizyon oyunu oynayan çocuklara bazı anneler, babalar zararlı, diye devamlı baskılar yapıyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. İnsanlara eğer siz kötüyle iyi arasındaki farkı anlatabilirseniz, ondan geri kalan zararlı, diye gördüğünüz her şey o çocukların hayal dünyasını zenginleştiren bir eğlence olarak kalır" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Makyajsız kraliçe Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

'SİYASET DERİNLİĞİNİ KAYBETTİ' Ertuğrul Özkök, siyaset okumaktan sıkıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi ben size bunu çok ciddiye alarak çizgi romanları anlatmak istiyorum. Burada konuşmacılara baktım. Tanıdığım çok konuşmacı var; fakat çoğu siyasi nitelikli konuşmalar. Siyasi nitelik insanları cezbediyor; ama hayatta ben artık siyaset okumaktan sıkıldım. Niye sıkıldım, derseniz; çünkü siyaset derinliğini kaybetti artık. Yani ben de dahil, hepimiz siyaset okumak veya siyaset dinlemek dediğimiz zaman duymak istediğimiz şeyleri duymak için dinliyoruz ya da ya alkışlamak ya da yuhalamak için siyasetle ilgileniyoruz. Oysa benim için siyaset, bunların arasında yani ellerimizi patlatıncaya kadar alkışlamak ile hançerimizi çatlatıncaya kadar yuhalamak arasında kalan çok daha geniş bir yer olması gerekir. Yani bizi ortak olarak birleştirecek bir alan olması gerekirken, siyaset bölen bir alan haline gelince benim gözümde de ciddiyetini kaybetti. Yani bugün benim için bir siyasi yazar, Marvel karakterlerini, Marvel romanlarını yazan insanlardan daha az ciddidir ve daha az ciddiye alınacak insanlardır. Bunu çok iddialı olarak söylüyorum. Kendim de bir siyasi yazar olduğum halde söylüyorum."