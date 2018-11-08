Ertuğrul Özkök: Devlet bizden resmen Öcalan'ın idam edilmemesini anlatmamızı istedi

ABD'nin terör örgütü PKK'nın 3 tepe ismi olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başlarına ödül koymasının ardından ana gündem maddesi bu oldu. Türkiye'den yapılan açıklamalarda ABD'nin bu kararının olumlu ancak gecikmiş bir karar olduğu vurgulandı.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Abdullah Öcalan'ın yakalandığı süreci ve o süreçte CIA'in tavrını da hatırlatarak gelişmeyi değerlendirdi.

"DEVLET BİZDEN RESMEN ÖCALAN'IN İDAM EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATMAMIZI İSTİYORDU"



Dönemin MİT Başkanı Şenkal Atasagun'un 1999 yılında kendilerini teşkilatın Marmara Köşkü'nde bir brifinge davet ettiğini söyleyen Özkök, 'Konu o yılın 15 Şubat günü yakalanan Abdullah Öcalan’dı... Devletin istihbarat örgütü o gün bizlere, “Öcalan’ın idam edilmesinin yaratacağı çok tehlikeli ihtimalleri anlatmıştı”. Yani devlet resmen bizden, halka, Öcalan’ın idam edilmemesi gerektiğini anlatmamızı istiyordu. İşte plaketi o gün gördüm. O gün şunu da öğrenmiştim. Bunun bir benzeri de MİT tarafından CIA’ya verilmişti." dedi.