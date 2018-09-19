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Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 08:23 | Son Güncelleme

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Hama - Halep ve Lazkiye arasındaki transit yolun en geç bu yıl sonunda açılacağı yönündeki açıklamayla ilgili olarak "Bu yolun güvenliğinin sağlanması önerisi Türkiye’den geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Esad’a ilk önemli jesti yapmak demek" dedi. Özkök'ün yazısı büyük ilgi görürken, sosyal medyada Trend Topic listesine girdi.

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Bacım niye hâlâ Venüs'e dönmedin" başlığıyla yayımlanan yazısında "Herkese müjdeyi vermek istiyorum. Suriye konusunda ilk somut olumlu sonuçlar alınmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya'nın İdlib bölgesinin güvenliğini sağlamak üzere anlaştığını, Hama-Halep ve Lazkiye arasındaki transit yolun en geç bu yıl sonunda açılacağının duyurulduğunu hatırlatan Özkök, şöyle devam etti:

"Bu arada çok ilginç bir ayrıntı da şuydu; bu yolun güvenliğinin sağlanması önerisi Türkiye'den geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Esad'a ilk önemli jesti yapmak demek. Çünkü Suriye'nin 3 büyük şehri arasındaki bu yol muhaliflerin elindeydi ve Türkiye artık Esad'a, 'Bu yolu sana ait bir bölge gibi güven içinde kullanabilirsin' dedi. Bu açıklamadan hemen sonra Şam rejiminden de "Soçi görüşmesinde alınan kararlardan memnuniyet duyulduğu" açıklaması geldi. Kabul edelim ki bu Erdoğan için büyük bir diplomatik başarıdır."

MEHMET BARLAS'A MESAJ

Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın Suriye'de yaşanan çatışmalı ortam ve Beşar Esad hakkında kaleme aldığı yazılara atıfta bulunarak "Mehmet Barlas'a müjde, Esad'la ilk güzel sonuç alındı" görüşünü dile getiren Özkök, yazısının ilgili bölümünü şöyle noktaladı:

"Mehmet Barlas günlerdir yazıyordu. Aklın yolu buydu. Türkiye artık direkt olmasa bile dolaylı biçimde Esad'la bir mantık ilişkisine başlamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Özkök Esad Suriye

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yani esad kardeş ö ce esed olmuştu. şimdi tekrar esadmı oluyor... aman Allahım
ya bu adamla biz düşman değilmiydik hani halkına zulm ediyodu bi yanlışlık olmasın bu işte
Suriye ve Turkiye bir olmalidir.
SEVERİZ DÜN GÖMDÜĞÜMÜZLR BUGÜN KANKA OLMAYI YARIN YİNE GÖMERİZ ERTESİ GÜN ÖPERİZ
başa döndük,tekadamın hatası suriyeve türkiyeye kaça patladı
ümmet yetişemiyor yeter gari
ESED ESAD oldumuki?
yakında kardeşim esad olur yine. fırıldak fikri mübarek
Ver kurtula devam oraya yerleşmişsin ağır silahları çıkarmak niye herkes ülkeyi parsellemiş sen oradan gücünü neden azaltiyirsun
inşallah reis, kalleş abd nin kışkırtmalarıyla kırdığı Esad'ın gönlünü alır
zaten esad ile baraber olmak Türkiyenin pkk ve pyd ye karşı mücadelede elini kuvvetlendirir esad düşmanlığı bence yanlış bir politika
GEC KALINMIŞ SADDAM GITTI IRAK BOLUNDU ESAD GITESE SURIYEDE BOLUNUR SIRA YA İRAN YADA TÜRKİYEYE GELİR TÜRKİYEDEKİ SURIYELILER BIR AN ÖNCE SURIYEYE GINDERILMELI ZORLADA OLSA GONDERILMEZSSE GELECEK 20 YIL SONRA ETKILERINI GORUR TURKIYE
Suriyeliler büyük sorun olacak bizim başımıza yarın pkk gibi olurlarsa şaşmam. çünkü haklılar. kendilerini yerlerinden eden esed i korumak büyük ahmaklık! Türkiye de kaç tane esed seven Suriyeli kardeşim? var ki ?
bukemedıgın eli öpüceksin
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