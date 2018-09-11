Ertuğrul Özkök'ten Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhuriyet'te 8 Eylül Cuma günü gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra yaşanan istifa ve görevden almaları değerlendirdi.

Özkök, yaşanan süreç sonrası Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet gazetesini öptüğü Twitter paylaşımına yönelik ," Mustafa Balbay, gazeteden düşman mı kovdunuz yahu? Aydın Engin’i, Murat Sabuncu’yu denize mi döktünüz? Gidenlerin içinde hiç mi arkadaşın, dostun yok senin yüz yüze bakacağın?" vurgusu yaptı.

"NİYE ÖPÜP KOKLUYORSUN Kİ GAZETEYİ?"

Yazar Ertuğrul Özkök'ün Balbay'ın "Cumhuriyet’i sekizinci bayide bulmak zorlu ve güzeldi. Atatürk, demokrasi, hukuk, laiklik, barış ve mürekkep kokan Cumhuriyet hepimizin" açıklamasını değerlendirdiği yazısı şöyle:

"FAKS MI KALDI YAHU"

Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, İstanbul’dan Ankara’ya gönderilen bir faks mesajıyla görevinden alınmış.

İstanbul ve Ankara arası karşılıklı faks makineleri varsa kesin posta güvercinleri de vardır bunların.

Hatta belki dumanla haberleştikleri bile oluyordur!