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Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök kimdir? Tansu Özkök ve Ertuğrul Özkök ne zaman evlendi?

08.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök, ünlü gazetecinin 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü gazeteci, Müge Dağıstanlı ile Gükşen Yüksel'in sunumuyla ekrana gelen programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök kimdir? Tansu Özkök ve Ertuğrul Özkök ne zaman evlendi? İşte detaylar...

Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök kimdir? Tansu Özkök ve Ertuğrul Özkök ne zaman evlendi?

Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök, 2 . Sayfa magazin programını izleyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Ertuğrul Özkök, 8 Nisan 2022 Cuma (bugün) tv 8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa isimli magfazin programına konuk oldu. Ünlü gazeteci; Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel!'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumladı. Peki Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök kimdir? Tansu Özkök ve Ertuğrul Özkök ne zaman evlendi? Ünlü gazetecinin eşi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN EŞİ TANSU ÖZKÖK KİMDİR?

Tansu Özkök ile Ertuğrul Özkök 1970 yılında evlendi. Çiftin evliliğinden Gülümsün Özkök adında bir kızı,Sinan Ali Saatçi,Zeynep Saatçi adında iki torunu vardır.

Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök kimdir?

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

Ertuğrul Özkök 8 Nisan 1947 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Ana akım medyanın en çok okunan gezetelerinden birinde 20 sene boyunca çalışmıştır. Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmasının ardından göreve Ahmet Hakan gelmiştir.

Ertuğrul Özkök'ün babası Şükrü Özkök, Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğmuştur.

Ertuğrul Özkök, Gazi İlkmektebi, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda okuyan Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı. Ardından Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar Öğretim Üyesi görevini üstlendikten sonra, gazetede çalışmaya başladı. Genel Yayın Yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptığı gazeteden ayrıldı. Genel Yayın Yönetmenliği görevini 29 Aralık 2009'da bırakmıştır.

Ertuğrıl Özkök, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu belirten ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, Turgut Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldiğini ifade etmiştir.

ERTUĞRUL ÖZKÖK EVLİ Mİ?

Ertuğrul Özkök, eşi Tansu Özkök ile 1970 yılında evlenmiştir.

Ertuğrul Özkök'ün kitapları:

Sanat, İletişim ve İktidar (1977)
İletişim Kuramları Açısından, Kitlelerin Çözülüşü (1985)
Elveda Başkaldırı (1987)
Stalin Baroku (1989)
Artakalan Zamanda (1997)
Tuhaf (2010)
Yedi Büyük Günah (2012)
kırk7 (2013)
Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri (2014)

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