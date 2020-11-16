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Ertuğrul Sağlam’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.11.2020 18:57 | Son Güncelleme

Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ertuğrul Sağlam’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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