KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü'nün maddiyata dayalı olmayan, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok önemli bir yere sahip prestij ödülü olduğunu söyledi.

Yarışmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından el hijyeni faaliyetinde bulunan ve hastane enfeksiyon oranlarını düşüren hastaneler arasında iki yılda bir yapıldığını belirten Güney, yarışmaya Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afrika bölgelerinden katılım olduğunu aktardı.

Güney, yarışmaya katılmak için en az 3 yıl el hijyeni verisi bulunması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"DSÖ yarışma sayfasında, 2019 yılı için Türkiye'nin hangi bölgeden katılacağı kaydı yer almıyordu. Görüşmeler sonrası bölge Avrupa olarak belirlendi. Mükemmeliyet yarışmasında ERÜ Hastanelerinin son 10 yıllık enfeksiyon kontrol çalışmaları dikkate alındı. Yapılan çalışmalarda el hijyeni uyum oranlarında ve alkol bazlı el dezenfektanı kullanımında artış gözlenirken, hastane enfeksiyonlarında ise azalma tespit edildi. 4-5 Mart'ta hastanemize gelen DSÖ yetkilileri, gözlemlerde bulundu. Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa Hastaneleri içinde El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü'nü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri almaya hak kazandı. Ödül, 10-13 Eylül'de Cenevre'de yapılacak törenle takdim edilecek."