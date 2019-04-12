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ERÜ ile Rusya'da 4 üniversite arasında iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

ERÜ ile Rusya'da 4 üniversite arasında iş birliği protokolü

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Moskova Şehir Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi ile ikili iş birliği ve Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi iş birliği faaliyetleri için Rusya’ya giden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Moskova Şehir Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaret ettiği üniversitelerin rektör ve üst düzey yöneticileri ile görüşme yapan Rektör Çalış, ikili işbirliği ve Mevlana Değişim Programı protokollerine imza attı.

Rektör Çalış, Rusya temasları sırasında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı da ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Çalış, Büyükelçi Mehmet Samsar’la Erciyes Üniversitesi’nin eğitim ve bilimsel çalışmaları ile Rusya’daki üniversitelerle yapılan işbirliği faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Rusya ziyaretinde Çalış'a Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül de eşlik etti.

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